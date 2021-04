Rentnerin verletzt und betrunkener Fahrer in Wernigerode erwischt

Wernigerode (vs)

Bei einem Unfall in Wernigeröder Stadtteil Hasserode ist eine Seniorin verletzt worden. Die 83-jährige Fußgängerin war am Mittwochvormittag, 14. April, an der Friedrichstraße unterwegs. Gegen 10.15 Uhr verließ ein 54-Jähriger mit seinem Fiat einen Parkplatz an der Straße. Dabei übersah er die Rentnerin und kollidierte mit ihr, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Polizeibeamte haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 54-Jährigen eingeleitet, heißt es weiter.

Führerschein weg nach Alkoholfahrt

Am Abend desselben Tages erwischten die Beamten einen alkoholisierten Autofahrer. Ein 43-Jähriger war gegen 23.35 Uhr auf der Straße Im Altenröder Felde in der Charlottenlust unterwegs.

Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Vorwert von 1,83 Promille bei dem Mann. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 43-Jährigen ein. Er musste eine Blutprobe abgeben, so der Sprecher des Harzreviers weiter. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt, heißt es abschließend.