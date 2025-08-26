In Elbingerode wird im „Cafe miteinander“ zur nächsten offenen Reparaturwerkstatt eingeladen. Dann können Leute wieder defekte Haushaltsgeräte vorbeibringen, um sie vor Ort in Ordnung bringen zu lassen.

„Repair Café“ im Harz: Defekte Geräte können wieder in Elbingerode repariert werden

Der Termin für die nächste offene Reparaturwerkstatt ist am 28. August im „Café miteinander“ in Elbingerode.

Elbingerode. - Gemeinsam alte und kaputte Haushaltsgeräte reparieren: In Elbingerode ist das seit diesem Jahr beim „Repair Café“ möglich. Die dritte Auflage des Angebots findet am Donnerstag, 28. August, im „Café miteinander“, Unter den Birken 1, statt. Beginn ist um 15 Uhr, das Ende für 18 Uhr geplant.