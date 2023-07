Bowlen in der Bahnhofstraße – das war einmal. Das Erdgeschoss in Wernigerodes ehemaligem Vergnügungstempel wird modernisiert. Beim Umbau haben die Bauherren jedoch nicht nur mit der alten Bowlingbahn zu kämpfen. Und das ist hier geplant.

Einst rollten bei „Harzbowling“ in Wernigerodes Bahnhofstraße die Kugeln. In dem Erdgeschoss des markanten Backsteinbaus soll nach dem Umbau wieder Leben einkehren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Es tut sich was rund um die einstige Bowlingbahn in Wernigerodes Bahnhofstraße. Für die kommenden Monate stehen umfangreiche Bauarbeiten in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Harzbowling“ an. Eines steht bereits fest: Gekegelt wird hier nicht mehr.