Seit Jahrzehnten führten Marion und Axel Renner die „Zur Stadtfeld Schänke“, in dem sie auch wohnten. Nun wurde das Gebäude in Wernigerode verkauft.

Wernigerode - Ein Bild gefällt Marion Renner in ihrer neuen Wohnung besonders. Es ist eine Erinnerung an ein nun abgeschlossenes Kapitel ihres Lebens – eine Erinnerung an ihr ehemaliges Haus und Gewerbe, die Stadtfeld-Schänke.