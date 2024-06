Dieser junge Milan wurde in Langeln von Thomas Meyer gefunden und gerettet.

Langeln. - Ein ungewöhnliches Erlebnis hatte der Langelner Thomas Meyer am Sonntag (23. Juni). Er war mit seinem Hund am Ortsrand im Bereich Gänsegarten unterwegs, als er mitten auf dem Weg in praller Sonne etwas Gefiedertes liegen sah.