Rezepttipp für eine Wildcremesuppe aus der „Jagdhütte“ Röderhof

Röderhof - Diese Suppe lässt die Herzen von allen höher schlagen, die in der Küche nur ungern etwas ungenutzt wegwerfen. Es werden Parüren verwendet – also die Abschnitte, die eigentlich im Müll landen wie unerwünschtes Fett, Sehnen und Häute, die beim Parieren von Fleisch entfernt werden. Die Suppe bietet sich also an, wenn ohnehin ein Wildgericht an den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch landen soll.