An der Rappbodetalsperre im Oberharz soll ein sogenanntes Reverse Graffiti entstehen. Was es damit auf sich hat.

In wenigen Tagen soll an der Rappbodetalsperre in Rübeland ein Kunstwerk der besonderen Art entstehen: Der Künstler Klaus Dauven will dort ein rund 40.000 Quadratmeter großes sogenanntes Reverse Graffiti schaffen.