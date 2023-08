Aufregung in Drübeck bei Ilsenburg: Etwa 30 Kühe waren ausgebrochen und machten sich auf den Weg in den Ort.

Eine Herde Kühe brach bei Drübeck von ihrer Weide aus und marschierte in Richtung Darlingerode.

Drübeck - Da staunte ein Drübecker am Dienstagmorgen (1. August) nicht schlecht: Eine Herde Kühe marschierte in Höhe des Klosters durch den Ort. Sie waren vermutlich von einer Weide am südlichen Ortsrand ausgebrochen. Gegen 6.29 Uhr wurde die Polizei informiert, teilte eine Sprecherin des Harzer Reviers mit.

Da zogen die Tiere bereits auf einem Feld parallel zur Straße in Richtung Darlingerode. Zuvor hatten sie bereits die vielbefahrene ehemalige Bundesstraße 6 überquert.

Der Halter der Tiere konnte verständigt werden, kam ebenfalls vor Ort und nahm sich der freilaufenden Herde an. Er konnte die Kühe zurück auf die Weide treiben. Sachschaden ist nicht entstanden, so die Polizeisprecherin.