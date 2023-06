Sänger Axel Bosse war schon mehrfach beim Festival Rocken am Brocken in Elend und will in diesem Jahr unbedingt wieder dort auf die Bühne. Für den Harz-Fan aus Braunschweig dürfte das fast ein Heimspiel werden.

Elend - Der Harz ist etwas Besonderes – vor allem in der Fernsicht. Wer auf der Autobahn von Braunschweig in Richtung Mittelgebirge rollt, dem mag beim Anblick des Brockens alles Mögliche durch den Kopf gehen. Dem gebürtigen Braunschweiger Axel Bosse kommt wahrscheinlich ein Dorf am Fuß des Harzgipfels in den Sinn: In Elend war er mehrfach beim Festival Rocken am Brocken zu Gast. Am ersten August-Wochenende kehrt der erfolgreiche Musiker dorthin zurück.