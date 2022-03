Rockharz-Festival 2022: Neuauflage trotz Corona und Millionenverlusten

Während andere große Festivals aus der Metal-Branche derzeit wegen Corona abgesagt werden, schweigen die Veranstalter des Rockharz in Ballenstedt am Harz beharrlich. Wir haben Thorsten Kohlrausch von Veruga über seine Prognose für das Festival-Jahr 2022 gefragt. Und zuversichtliche Antworten bekommen.

Ballenstedt/Oberharz - Nachdem im Norden nach dem Bullhead City nun bereits das zweite große Festival, das Wacken Winter Nights, abgesagt wurde, das im Februar 2022 in dem weltberühmten Metal-Dörfchen in Schleswig-Holstein die Erde zum Beben hätte bringen sollen, blicken Metal- und Rockfans aus ganz Deutschland mit zunehmender Sorge zum Harz. Dort versorgt das Rockharz-Festival in Ballenstedt seit Jahren die Metal-Gemeinde mit hochkarätigen Szenelieblingen und familiärer Atmosphäre. 20.000 Musikfans pilgerten in der bislang letzten Ausgabe des Rockharz' zum Flugplatz in Sachsen-Anhalt, auf dem auf zwei Bühnen weltbekannte Bands wie Amon Amarth und Dimmu Borgir ihr Repertoire spielten. Nach dem corona-bedingten Ausfall der Auflagen von 2020 und 2021 fragen sich viele Fans der wohl lautesten Party des Harzes, wie es um die Vorbereitungen für 2022 steht. Wir haben mit Thorsten Kohlrausch, dem Veranstalter des Rockharz-Festivals, über schwierige Prognosen, Ticketverkäufe und die Fans gesprochen.