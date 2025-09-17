Durch ein neues Gesetz dürfen Taxis in Sachsen-Anhalt nun jede Farbe haben - nicht nur das gewohnte Hellelfenbein. Wie Fahrdienst-Unternehmen im Harz sich diese Freiheit jetzt zunutze machen.

Rote und grüne Taxis? Kein Problem mehr mit neuem Gesetz - was dies für Fahrservices im Harz ändert

Hellelfenbein ist die typische Taxifarbe auch am Wernigeröder Hauptbahnhof - doch ändert sich dies durch das neue Gesetz bald?

Landkreis Harz. - Wer ein Taxi braucht, hält nach den cremefarbenen Autos Ausschau. Laut einem neuem Gesetz in Sachsen-Anhalt dürfen die Servicefahrzeuge nun auch andere Lackierungen als in Hellelfenbein tragen. Auch im Harz könnten so bald die Taxis zum Beispiel in Rot oder Grün über die Straßen rollen.