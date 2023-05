Sommerspaß: Freibäder im Harz Saisonstart für Wernigerodes Waldhofbad - Mit Neuerungen für Badegäste

Darauf warten viele Wernigeröder sehnsüchtig: Das Waldhofbad startet in die Sommersaison. Wann es so weit ist, welche Probleme es gibt und auf welche wichtigen Neuerungen sich die Badegäste in der Harzstadt einstellen müssen.