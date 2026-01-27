Das Leben von Wolfgang Finkbein kennt viele Höhen und Tiefen, trotzdem er hat die weltgrößte Kunstsammlung zum Thema Zirkus zusammengetragen. Nun sucht der Mann aus Wernigerode eine neue Heimat für seine Werke.

Sammler aus dem Harz sucht eine neue Heimat für seine Kunstwerke

Er war Buchhändler, Ölsucher, Lkw-Fahrer und Galerist. Nun sucht Werner Finkbein im Harz eine Heimat für seine Kunstwerke.

Harzkreis. - Er war Buchhändler, Ölsucher, Lkw-Fahrer und Galerist. Nach zehn Jahren ist der Kunstsammler Wolfgang Finkbein mal wieder in seiner Heimat Harz und zeigt im Kunsthaus Meyenburg eine kleine Auswahl aus seiner großen Sammlung. Zwei Wünsche hat der 86-Jährige noch.