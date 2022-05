Sanfter Start für „Ultrashot“ an der Rappbodetalsperre

Das Unternehmen Harzdrenalin öffnet seine neue Attraktion an der Rappbodetalsperre bei Rübeland.

Heidi Kremer fährt mit dem "Ultrashot" von Harzdrenalin an der Rappbodetalsperre bei Rübeland in die Höhe. Foto: Matthias Bein

Rübeland - Der „Ultrashot“ darf nun Fahrgäste in den Harzer Himmel katapultieren. Die neue Attraktion des Unternehmens Harzdrenalin an der Rappbodetalsperre bei Rübeland hat Anfang der Woche die Prüfung durch den TÜV bestanden, teilt Geschäftsführer Maik Berke auf Volksstimme-Nachfrage mit. „Wir sind berechtigt, Personen in der Anlage zu fahren.“