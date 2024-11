Neue Wohnungen mitten in Wernigerode: Was Mieter neben Schlossblick noch erhalten

Die Fassade des Wohnhauses an der Büchtingenstraße in Wernigerode ist bereits saniert.

Wernigerode. - Mitten in Wernigerode wird ein rund 140 Jahre altes Fachwerkhaus saniert. Ein Investor will in dem markanten Gebäude an der Büchtingenstraße familienfreundliche und energieeffiziente Wohnungen anbieten.