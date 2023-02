Anja Meyer an der restaurierungswürdigen Gedenktafel für Kriegsgefallene in der Stephanii-Kirche in Heudeber. Die Neugestaltung der Tafel ist das nächste Vorhaben der Kirchengemeinde.

Heudeber - Buchstäblich runderneuert glänzt Heudebers Stephani-Kirche in der Sonne. Das letzte Baugerüst ist seit wenigen Tagen demontiert, nur einige Restarbeiten an den großen Fenstern sind nach Aussage von Anja Meyer noch zu erledigen. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates war so etwas wie die ehrenamtliche Bauherrin des letzten Sanierungsabschnitts. Die neun Abschnitte in den Jahrzehnten zuvor lagen in der Hand von Helga Straub, die nach der Wende die Initiative zum Wiederaufbau des Gotteshauses ergriffen hatte.