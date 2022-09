Sattelzugmaschine kippt um: Autobahn 36 im Nordharz gesperrt

Im Straßengraben an der Autobahn 36 zwischen den Nordharz-Orten Stapelburg und Abbenrode ist eine Sattelzugmaschinen gelandet. Die Fahrbahn musste stundenlang gesperrt werden.

Diese Zugmaschine ist am Dienstag (27. September) gegen 4.20 Uhr auf der A36 bei Stapelburg von der Autobahn abgekommen und umgekippt.

Abbenrode - Auf der A 36 hat sich am Dienstagmorgen (27. September) ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine in Richtung Dreieck Nordharz fahrende Sattelzugmaschine aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben umgekippt. Der Unfallort befand sich in unmittelbarer Nähe des Rastplatzes „Brockenblick“ zwischen Stapelburg und Abbenrode.