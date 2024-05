Schaden in Wernigerodes Schwimmhalle: Wasser im Kinderbecken zu kalt

Ungemütlich kalt war das Wasser diese Wochen in einem der Becken in der Wernigeröder Schwimmhalle.

Wernigerode. - Angenehme 32 Grad Celsius hat das Wasser im Nichtschwimmerbecken in der Wernigeröder Schwimmhalle normalerweise. Zur Überraschung vieler Badegäste war das Wasser in dem Becken in dieser Woche deutlich kühler.