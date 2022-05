Schadstoffe bei Abriss der alten Möbelfabrik in Wernigerode entdeckt

Beim Abriss einer Industriebrache in Wernigerode wurden Schadstoffe entdeckt. Beeinflusst das den Zeitplan für den Bau von Mehrfamilienhäusern an dieser Stelle?

Von der alten Möbelfabrik in der Georgiistraße in Wernigerode ist nur noch Schutt übrig. Auf dem Gelände sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

Wernigerode - Fensterscheiben bersten, Holz und Presspappe brechen, Mauerwerke werden eingerissen: Die alte Möbelfabrik und angrenzende Gebäude in der Georgiistraße in Wernigerode werden derzeit dem Erdboden gleichgemacht. Hier soll in den kommenden Monaten ein neues Wohngebiet entstehen. Doch bevor die Mehrfamilienhäuser der Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft errichtet werden können, muss das Areal nicht nur von Schutt, sondern auch von Schadstoffen befreit werden.