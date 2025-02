Gute Nachrichten für Hobby-Archäologen: Die Ausgrabungen an der Himmelpforte bei Wernigerode gehen weiter. Unter der Erde schlummern nicht nur die Überreste einer alten Klosteranlage, sondern auch Spuren von unermesslichem Reichtum und Gewalt sowie jede Menge Geheimnisse.

Schätzen und Geheimnissen auf der Spur: Ausgrabungen an der Himmelpforte bei Wernigerode werden forstgesetzt

Wernigerode. - Jahrhunderte lang ist es fast in Vergessenheit geraten, das Kloster Himmelpforte bei Wernigerode. Doch seit 2023 ist die Ruine am Waldrand eine Schatzgrube für Archäologen. Sie haben schon Goldmünzen, geheimnisvolle Grabplatten und Waffen zutage gefördert. Was entdecken sie dieses Jahr?