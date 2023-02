Elbingerode - „Afrikanische Grüße“ sendet eine Abordnung des Vereins Ostafrika-Projekt in den Harz. Mitglieder des Vorstands sind derzeit unterwegs in Uganda, wie Schwester Anita Rost, ehemalige Oberin des Diakonissen-Mutterhauses in Elbingerode, berichtet. Die Ehrenamtler trafen in der Stadt Jinja im Südosten des Landes rund 100 Straßenjungen. „Der jüngste war sieben Jahre alt“, berichtet die Elbingeröderin.

