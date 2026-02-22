Schierke erlebt einen spürbaren Aufschwung. Große Investitionen und neue Tourismusprojekte prägen den Harz-Ort. 2026 dürfte ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung werden.

Schierke im Aufwind: Neue Projekte, neue Hotels, neue Attraktionen – Ortschef sieht große Chancen

Leben und Tourismus im Harz

Schierkes Ortsbürgermeister Daniel Schuck glaubt an die erfolgreiche Entwicklung des Brockendorfes im Harz.

Schierke. - Es ist neblig in Schierke. „Trübe Aussichten?“, sagt Ortsbürgermeister Daniel Schuck (CDU) mit Blick aufs Wetter. Und dann: „Schreiben Sie das bloß nicht. Schierke geht es gut.“