  Leben und Tourismus im Harz: Schierke im Aufwind: Neue Projekte, neue Hotels, neue Attraktionen – Ortschef sieht große Chancen

Schierke erlebt einen spürbaren Aufschwung. Große Investitionen und neue Tourismusprojekte prägen den Harz-Ort. 2026 dürfte ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung werden.

Von Ivonne Sielaff 22.02.2026, 15:00
Schierkes Ortsbürgermeister Daniel Schuck glaubt an die erfolgreiche Entwicklung des Brockendorfes im Harz. Foto: Ivonne Sielaff

Schierke. - Es ist neblig in Schierke. „Trübe Aussichten?“, sagt Ortsbürgermeister Daniel Schuck (CDU) mit Blick aufs Wetter. Und dann: „Schreiben Sie das bloß nicht. Schierke geht es gut.“