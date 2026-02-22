Leben und Tourismus im Harz Schierke im Aufwind: Neue Projekte, neue Hotels, neue Attraktionen – Ortschef sieht große Chancen
Schierke erlebt einen spürbaren Aufschwung. Große Investitionen und neue Tourismusprojekte prägen den Harz-Ort. 2026 dürfte ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung werden.
22.02.2026, 15:00
Schierke. - Es ist neblig in Schierke. „Trübe Aussichten?“, sagt Ortsbürgermeister Daniel Schuck (CDU) mit Blick aufs Wetter. Und dann: „Schreiben Sie das bloß nicht. Schierke geht es gut.“