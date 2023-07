Immer wieder werden Ortsschilder im Oberharz gestohlen. Welche Ortsteile ganz oben in der Gunst der Diebe stehen und mit welchen Strafen sie zu rechnen haben.

Die Ortseingangsschilder von Elend in der Stadt Oberharz am Brocken sind offensichtlich begehrt: Sie werden immer wieder gestohlen.

Oberharz am Brocken - Mutprobe, kuriose Sammelleidenschaft oder Deko für den Partykeller? Er könne nur mutmaßen, warum immer wieder Diebe zuschlagen, sagt Enrico Schmidt, Bauamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken. Was er dagegen mit Gewissheit weiß: Die Ortseingangsschilder der 13 Ortsteile sind bei Langfingern begehrt. „Die gehen weg wie warme Semmeln.“