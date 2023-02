Volksstimme: Wenn Sie auf 2022 zurückblicken: Welche Erfolge und Höhepunkte gab es in Benneckenstein?Rogge: 2022 war trotz nachhaltender Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieg ein sehr erfolgreiches Jahr. An erster Stelle steht, dass wir endlich unsere neue Kindertagesstätte einweihen konnten. Das Objekt ist fantastisch, so etwas findet man im Umkreis von 50 Kilometern nicht noch einmal. Ich freue mich sehr darüber, dass wir die Einrichtung vom Ortsrand in die Mitte geholt haben und dass sie vom Cecilienstift betrieben wird – einem Träger, der für christliche Werte steht. Das merkt man von der Kinderbetreuung bis hin zum Miteinander der Mitarbeiter. Das zweite große Projekt ist die Sanierung der Bergstraße. Die Nebenanlagen sind noch fertigzustellen und mancher Mangel abzustellen, aber die Befahrbarkeit ist hergestellt, und wir werden bald den Abschluss erleben.