Die Komturteiche im Nordharz-Ort Langeln sollen nicht wieder austrocknen. Was dafür in den kommenden Tagen noch zu erledigen ist.

Schlammschlacht an Teichen im Nordharz

Der untere Teich ist bereits fertig ausgekoffert. In ihm sammelt sich nach den jüngsten Regenfällen schon wieder etwas Wasser.

Langeln - Von Tag zu Tag wird im Bereich der Langelner Komturteiche mehr sichtbar, wie die Teichfläche und deren Umfeld bald aussehen werden. Nachdem beide Teiche im vergangenen Sommer ausgetrocknet waren, beschloss die Gemeinde Nordharz eine Renaturierung mit gleichzeitiger Sanierung der Standgewässer. Dies begann im späten Herbst des vergangenen Jahres mit einem massiven Rückschnitt von seit Jahren unbeachteten Bäumen an den beiden Teichrändern und wurde nach einer Pause über den Jahreswechsel in diesem Jahr mit den ersten Tiefbauarbeiten in den leeren Teichbereichen fortgesetzt.