Schlingpflanzen-Plage: Gibt es Hoffnung für Boote im Stieger See?

Die Bootsverleiher am Stieger See kämpfen mit einem Dauerproblem: Wuchernde Schlingpflanzen verhindern Spaß für Hobbykapitäne auf dem Oberharz-Gewässer. Nun soll es eine schnelle Lösung geben.

Stiege - In langen Strängen treibt es durch den Stieger See: Grün, das dort nicht sein sollte. „Es guckt schon wieder“, sagt Ramona Börsch. Mit ihrer Firma Crude bietet sie in Stiege Touren mit Elektro-Fahrzeugen an, am See liegen ihre Ruderboote – derzeit wieder auf Dauer.