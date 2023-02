In der Ilsenburger Schlossstraße soll wieder Tempo 30 gelten. Doch mit dem Vorschlag können sich nicht alle anfreunden. Jetzt wurde ein Kompromiss gefunden.

Schlossstraße in Ilsenburg soll Tempo 30 bekommen

In der Ilsenburger Schlossstraße könnte bald wieder Tempo 30 gelten. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

Ilsenburg - Grünen-Stadtrat Peter Höhne setzt sich schon seit längerem dafür ein, dass die Schlossstraße wieder mit maximal 30 Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Zu groß seien die Gefahren, die von der teils sehr engen Straße ausgingen. Höhne formulierte seine Absicht nun in die Form eines Beschlussvorschlags und bekam auch die Zustimmung der SPD. Deren Vorsitzender Florian Fahrtmann kann die Lage in der Schlossstraße am besten beurteilen – er wohnt schließlich dort.