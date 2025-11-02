Die nasse Jahreszeit sorgt häufig für schmutzige Straßen und damit auch für dreckige Autos. Besonders in Rübeland sind im Herbst die Fahrbahnen sehr verschmutzt, was auch am Lkw-Verkehr der Fels-Werke liegt. Weshalb es in jüngster Zeit besonders schlimm ist.

Schmutzige Straßen in Rübeland: Deshalb ist es im Herbst 2025 besonders schlimm

Rübeland. - Autofahrer kennen es: Herabfallendes Laub, Schlamm und Staub durch Wind und Regen verschmutzen im Herbst oft die Autos. Nicht anders ist es auf den Straßen im Höhlenort Rübeland. Wegen des Lkw-Verkehrs der Fels-Werke ist vor allem die Blankenburger Straße ab dem Herbst teils sogar besonders schmutzig, wie zuletzt auch Anwohner berichteten. Erschwerend kommen zurzeit Faktoren hinzu, die die Verschmutzung verstärken.