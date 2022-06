„Schmutzkampagne“ um Wernigeröder AfD-Kandidaten

Harzkreis - Der AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 68, Sören Stefanowicz, sieht sich „mit einer Schmutzkampagne gegen seine Person“ konfrontiert. Am Donnerstag haben bislang unbekannte Personen ganz offensichtlich gefälschte Plakate in optischer AfD-Anmutung verbreitet. Unter anderem klebten drei derartige Plakate am Wahlkreisbüro der CDU-Landtagsabgeordneten Angela Gorr in der Wernigeröder Büchtingenstraße (die Volksstimme berichtete). Aber nicht nur dort – auch an anderen Stellen in Wernigerode sowie in Halberstadt sollen nach Informationen der Volksstimme derartige Plakate aufgetaucht sein.