Wegen der aktuellen Wetterlage hat die Harzer Schmalspurbahn vorsorglich ihren Verkehr zum Brocken eingestellt.

Wernigerode (muß/sk) l Aufgrund der aktuellen Witterung wird die Harzer Schmalspurbahn (HSB) am 10. März keinen Zugverkehr zum Brocken durchführen. Alle Züge mit Fahrtziel Brocken enden bereits in Schierke. Die Zugfahrten um 15.06 Uhr ab Drei Annen Hohne in Richtung Schierke sowie um 17.03 Uhr von Schierke nach Wernigerode entfallen. Der Zug um 14.39 Uhr von Schierke nach Drei Annen Hohne fährt weiter nach Wernigerode.

Ein Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h tobte am Dienstagvormittag über den Brocken im Harz. Etwa 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee sind innerhalb weniger Stunden dazu gekommen und haben die Schneehöhe laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf 55 Zentimeter anwachsen lassen. Schneeverwehungen reichen teilweise über einen Meter.

Nebel und dichter Schneefall behindern die Sicht, so dass es für Wanderer und Autofahrer gefährlich werden kann. Für die nächsten Tage wird erwartet, dass der Schnee in Dauerregen übergeht. Laut DWD werden dann Niederschlagsmengen von bis zu 50 l/m² erwartet. Eine Warnung vor Sturmböen gilt vorerst noch bis zum Mittwoch.