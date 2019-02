Milde Temperaturen werden auf dem Brocken im Harz erwartet. Probleme machen nur die zugefrorenen Warnschilder des Nationalparks.

Brocken l Ruhiges Winterwetter kündigt frühlingshafte Temperaturen auch für den Oberharz an. Der sonst so stürmische Brocken im Harz zeigte sich am Donnerstagmorgen von seiner schönen Seite. Bei fast 2 Grad plus und einer Windgeschwindigkeit von gerade mal 30 Kilometern pro Stunde bot sich den Wanderern ein wunderschöner Sonnenaufgang und ein Ausblick ins Tal von mehr als 70 Kilometern. Die Schneehöhe liegt bei über zwei Metern.

Der Brockengarten, Absperrzäune, Teile der Messtechnik der Wetterwarte und zahlreiche Warnschilder sind unter der eisigen Last begraben. Dies ist ein großes Problem, denn dadurch sind die besonders geschützten Bereiche des Nationalparks nicht mehr zu erkennen. Besucher und Wanderer durchqueren den sensiblen Bereich zu Fuß und auf dem Schlitten. Für die botanischen Kostbarkeiten auf Norddeutschlands höchsten Berg ist das eine große Gefahr. So sollen sogar Personen auf die gefrorenen Krüppel-Fichten geklettert sein, um Fotos zu machen.