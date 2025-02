Nebenkostenabrechnung in Stapelburg

Von Mietern einer Wohnsiedlung in Stapelburg (Gemeinde Nordharz) werden Nachzahlungen für Heizkosten über teilweise mehrere tausend Euro gefordert.

Stapelburg. - In einer Wohnsiedlung im Nordharz brodelt es: Viele Mieter im Förstergarten in Stapelburg wundern sich über horrende Nachzahlungsforderungen für Betriebskosten, vor allem Heizung und Warmwasser. Die älteste Dame im Viertel lebt in einer 60-Quadratmeter-Wohnung und soll nach der Abrechnung für 2023 noch mehr als 6.400 Euro löhnen, ein anderer Alleinstehender mit einer kleinen Wohnung rund 5.000 Euro.