Erneut hat es funktioniert: Falsche Sparkassenmitarbeiter haben es mit viel List geschafft, eine hochbetagte Seniorin aus Wernigerode um einen vierstelligen Geldbetrag zu erleichtern. Was die Polizei rät, um Betrügern auf die Schliche zu kommen.

Wernigerode. - Erneut ist eine hochbetagte Seniorin Opfer von skrupellosen Betrügern geworden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag, 11. Februar, informierte, fiel die 88 Jahre alte Frau aus Wernigerode bereits am Samstag, 8. Februar, auf einen Telefonbetrüger herein.