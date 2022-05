Schon wieder Waldbrand im Harz: Bei Stiege hilft Hubschrauber beim Löschen

Stiege - Großalarm in der Stadt Oberharz am Brocken: Erneut hat es am Sonntagnachmittag (15. Mai) im Wald gebrannt – diesmal im Beretal bei Stiege. Rund 2,5 Hektar Brachfläche standen in Flammen, berichtet der Oberharzer Stadtwehrleiter Dirk Rieche.