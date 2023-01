2022 stand in Tanne im Zeichen der 666-Jahr-Feier, 2023 wird von großen Aufgaben geprägt, berichtet Ortsbürgermeister Christian Resow (parteilos) im Gespräch.

Schönheitskur für den Dorf-Treff in Tanne geplant

Das Dorfgemeinschaftshaus in Tanne soll 2023 zu Ende saniert werden. Erledigt werden die Arbeiten von den Vereinen.

Volksstimme: Welche Höhepunkte hat das Jahr 2022 für Tanne bereitgehalten?Resow: 2022 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Weil die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, konnten wir endlich unser Ortsjubiläum nachfeiern. Allein beim Kuhball hatten wir 2500 Besucher, bei der Sternwanderung waren es mehr als 500. Alles in allem haben wir im vergangenen Jahr 4500 bis 5000 Besucher in Tanne gehabt, die durchweg sehr zufrieden waren. Wir haben bei unseren Veranstaltungen nur positive Rückmeldungen erhalten, viele haben gelobt, dass wir als kleiner Ort so viel auf die Beine stellen. Gut angekommen ist auch das Johannisfest, das wir im Zuge der Einweihung des Sportplatzes neu belebt haben.