Schüler aus Wernigerode setzten ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

Wernigerode - „Gegen Krieg!! Hört bitte auf!!!“ „We want Peace – wir wollen Frieden“ Dazu Collagen mit russischen und ukrainische Flaggen, die eine Friedenstaube verbindet: Bilder mit Forderungen und Wünschen, die Mädchen und Jungen der Ganztagsschule Burgbreite in Wernigerode gemalt und formuliert haben und mit denen sie einen ganz bestimmten Adressaten erreichen wollen, wie Schulleiter Wolfgang Kirst berichtet. „Ich werde all die Plakate am Donnerstag zur Post bringen und an die russische Botschaft in Berlin schicken“, so der Pädagoge zur Volksstimme.