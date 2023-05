Wernigerode - „Jemals die Beschreibungen an einem Tiergehege komplett durchgelesen? Nein? Wir auch nicht“; heißt es in der Forschungsarbeit von Isabel Brauckoff (15) und Livia June Liebe (16) für den Jugend-forscht-Wettbewerb. Aus diesem Grund haben es sich die beiden Schülerinnen des Wernigeröder Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums zum Ziel gesetzt, das Besucher-Erlebnis zu verbessern. Ihre Idee: ein virtuelles Quiz, verbunden mit einer Schnitzeljagd, die durch den Park führt. Bei der Schnitzeljagd sollen die Spieler mit Hilfe von Hinweisen zum nächsten Gehege geführt werden. Unterstützt wurden beide von Cathleen Rackwitz, Lehrerin am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium.

