Schulsanierung im Harz in Warteschleife - ob weitergebaut wird

Seit Monaten steht ein Gerüst an der Elbingeröder Sekundarschule. Ein Anblick, der sich so schnell nicht ändern wird – die Sanierung verzögert sich laut Kreisverwaltung.

Elbingerode - Was ist bloß an der Sekundarschule Elbingerode los? Dem Augenschein nach nichts, sagt Andreas Edert. Der Elbingeröder wartet seit Monaten darauf, dass es auf der Baustelle an der Straße des Friedens vorangeht.