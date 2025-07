Elend. - Wettkämpfe, Musik und Bogenschießen: Darauf können sich Besucher beim diesjährigen Schützenfest in Elend freuen. Die Veranstaltung findet vom 8. bis 10. August statt. Ausgerichtet wird die dreitägige Feier von der Schützengilde Elend.

Das Fest beginnt am Freitag, 8. August, um 17 Uhr, wie online im Veranstaltungskalender der Stadt Oberharz am Brocken nachzulesen ist. Dann fangen die Wettkämpfe um die Schützenkönigstitel mit Luftgewehr und Bogen an.

Lesen Sie auch: Mit Fotogalerie: So schön war das Halberstadt-Fest trotz Regen

Weiter geht das Schützenfest am Samstag, 9. August. An dem Tag ist für 14 bis 17 Uhr das traditionelle Bogenschießen um den Gästekönig 2025 geplant. Der Wettbewerb für Kinder und Erwachsene findet auf dem Schützenplatz am Waldfreibad statt.

Auch interessant: In diesem Oberharz-Ort soll das Harzfest 2026 stattfinden

Der finale Tag der Veranstaltung, Sonntag, 10. August, beginnt um 10.30 Uhr. Bis circa 14.30 Uhr ist ein „zünftiger Frühschoppen mit den Halberstädter Stadtbläsern und dem Spielmannszug Stiege“ geplant. Das soll im Festzelt auf dem Schützenplatz am Waldfreibad stattfinden. Der Eintritt ist frei. Die Proklamation der neuen Schützenkönige und der Gästekönige 2025 ist laut dem Veranstaltungsplan gegen 12 Uhr geplant.

Getränke gibt es das ganze Wochenende über am Bierwagen, das Essen kommt vom Grill, teilen die Veranstalter mit. Zudem könne jede Person, die Lust dazu habe, beim Luftgewehrschießen am mobilen Schießstand mitmachen. „Einwohner und Gäste sind herzlich willkommen“, heißt es abschließend in der Ankündigung. Der Verein in dem Oberharz-Ort beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bogenschießen, aber auch das Schießen mit dem Luftgewehr kommt nicht zu kurz.