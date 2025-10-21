Die Freibadsaison 2025 endet im Wernigeröder Waldhofbad mit einem deutlichen Besucherrückgang. Die Stadt kündigt nun für den Sommer 2026 Neuerungen und Veränderungen an - und erfüllt damit langgehegte Wünsche von Besuchern.

Aufgrund des verregneten Sommerwetters verbucht das Wernigeröder Waldhofbad eine der schlechtesten Saisons seit Jahren.

Wernigerode. - Die Becken sind geleert, auf der Wiese macht sich statt Badegästen das Herbstlaub breit: Die Saison 2025 ist im Wernigeröder Waldhofbad gelaufen. Es ist eine der schlechtesten seit Jahren gewesen. Ziehen die Betreiber Konsequenzen daraus?