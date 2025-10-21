weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Freizeit im Harz: Schwache Saison im Wernigeröder Waldhofbad: Stadt kündigt für 2026 Veränderungen an

Freizeit im Harz Schwache Saison im Wernigeröder Waldhofbad: Stadt kündigt für 2026 Veränderungen an

Die Freibadsaison 2025 endet im Wernigeröder Waldhofbad mit einem deutlichen Besucherrückgang. Die Stadt kündigt nun für den Sommer 2026 Neuerungen und Veränderungen an - und erfüllt damit langgehegte Wünsche von Besuchern.

Von Sandra Reulecke 21.10.2025, 14:15
Aufgrund des verregneten Sommerwetters verbucht das Wernigeröder Waldhofbad eine der schlechtesten Saisons seit Jahren.
Aufgrund des verregneten Sommerwetters verbucht das Wernigeröder Waldhofbad eine der schlechtesten Saisons seit Jahren. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Die Becken sind geleert, auf der Wiese macht sich statt Badegästen das Herbstlaub breit: Die Saison 2025 ist im Wernigeröder Waldhofbad gelaufen. Es ist eine der schlechtesten seit Jahren gewesen. Ziehen die Betreiber Konsequenzen daraus?