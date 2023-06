Schwerpunkt in Elend Monatelange Sanierung der B27 im Harz! Ist das "Rocken am Brocken" in Gefahr?

Monatelang soll die Bundesstraße B27 im Harz bei Elend, Wernigerode, Elbingerode, Königshütte und Braunlage saniert werden. Das Ministerium plant weite Umleitungen und kündigt Verkehrsbehinderungen an. Mittendrin stellt sich die Frage, was nun aus dem Festival "Rocken am Brocken" wird.