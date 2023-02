Modefans aufgepasst: Das Wernigeröder Schloss hat 600 historische Kleider und Accessoires gekauft. Darum müssen sich Neugierige bis zur Ausstellung in Geduld üben.

In einer solch ausladenden Robe – samt Korsett darunter – gingen Frauen vor rund 160 Jahren zu Bällen. Das lila Kleid gehört zum neuen Sammlungsbestand des Wernigeröder Schlosses.

Wernigerode - Das Wernigeröder Schloss gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten – nicht nur in Wernigerode, sondern in ganz Sachsen-Anhalt. Ab sofort gibt es 600 weitere Gründe, es zu besuchen. So viele neue Stücke hat die Schloss Wernigerode GmbH gerade angekauft. Sie alle drehen sich um ein Thema: Mode.