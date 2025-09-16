Die Raths-Apotheke in Wernigerode ist ein Stück lebendige Stadtgeschichte – und ein Ort voller Geschichten. Seit 450 Jahren werden Menschen hier mit Medikamenten versorgt. Was die Apotheke so besonders macht.

Seit 1580 in Wernigerode: Die beeindruckende Geschichte der Raths-Apotheke

Wernigerodes Raths-Apotheke existiert seit 450 Jahren. Der Verkaufsraum ist denkmalgeschützt. Einbauten. Regale, Schränke und Tresen aus Eichenholz stammen aus dem 19. Jahrhundert.

„Wir schätzen unsere lange Tradition, leben und arbeiten jedoch im Hier und Heute“, sagt Paula Eckerlin-Sohl durchaus selbstbewusst. Die 54-jährige Wernigeröderin leitet mit der Raths-Apotheke eine der ältesten Apotheken in Deutschland. Womöglich die älteste im heutigen Sachsen-Anhalt.