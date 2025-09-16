Von Heilkunst bis Kräuterlikör Seit 1580 in Wernigerode: Die beeindruckende Geschichte der Raths-Apotheke
Die Raths-Apotheke in Wernigerode ist ein Stück lebendige Stadtgeschichte – und ein Ort voller Geschichten. Seit 450 Jahren werden Menschen hier mit Medikamenten versorgt. Was die Apotheke so besonders macht.
16.09.2025, 15:30
„Wir schätzen unsere lange Tradition, leben und arbeiten jedoch im Hier und Heute“, sagt Paula Eckerlin-Sohl durchaus selbstbewusst. Die 54-jährige Wernigeröderin leitet mit der Raths-Apotheke eine der ältesten Apotheken in Deutschland. Womöglich die älteste im heutigen Sachsen-Anhalt.