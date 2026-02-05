Der Senioren-Karneval findet am Sonntag, 8. Februar 2026, im Goethehaus in Rübeland statt. Damit die Senioren gut dorthin kommen, werden Busse eingesetzt, die sie in ihren jeweiligen Heimatorten abholen und wieder zurückbringen.

Der Elbingeröder Carneval Verein (ECV) „Grün-Weiß“ feiert Karneval. Mit dabei wird wieder die ein und andere Gesangseinlage sein.

Oberharz-Stadt. - Im Oberharz sind wieder die Narren los. Der Elbingeröder Carneval Verein (ECV) „Grün-Weiß“ feiert seine inzwischen 54. Session. Auch in diesem Jahr wird es wieder den beliebten Karneval für Senioren geben. Dieser findet am Sonntag, 8. Februar 2026, im Goethehaus in Rübeland statt. Einlass ist ab 14 Uhr.

Lesen Sie auch: Start in den Karneval: So bunt haben Derenburgs Narren gefeiert - mit Fotogalerie

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr zur Karnevalsveranstaltung für die Senioren Busse fahren, um die Gäste nach Rübeland und wieder zurückzubringen.

Auch interessant: Fasching-Fans aufgepasst: Wernigeröder Carneval-Club bietet Kostümverleih an

Die Abfahrtszeiten für Senioren aus Elend, Tanne, Königshütte und Elbingerode sind folgende: 12.45 Uhr an der Haltestelle in Elend am Kreisverkehr, 13.10 Uhr in Tanne an der Eisdiele, 13.15 Uhr in Tanne am Braunschweiger Hof, 13.25 Uhr in Königshütte am Ofenbau, 13.45 Uhr an der Bushaltestelle Mertik in Elbingerode sowie 13.50 Uhr an der Haltestelle Markt in Elbingerode.

Die Abfahrtszeiten für Senioren aus Neuwerk, Rübeland und Elbingerode sind: 13.30 Uhr in Neuwerk, 13.35 Uhr an der Bushaltestelle in Rübeland, 13.45 Uhr an der Bushaltestelle Mertik in Elbingerode und 13.50 Uhr an der Haltestelle Markt in Elbingerode. Die Abholung der Senioren aus Susenburg erfolgt im Anschluss. Zurück in die Heimatorte geht es um 19 Uhr vom Goethehaus in Rübeland, wie der ECV mitteilt.