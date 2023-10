Der wohl unbeliebteste Wohnmobilstellplatz im Harz ist in Wernigerode. In etlichen Onlineportalen hagelt es Kritik. Trotz Shitstorm ist der Platz gut belegt. Doch die Camper reden Tacheles.

Wernigerode - „Als ich die Bewertungen im Internet gelesen habe, habe ich erst einmal die Nase gerümpft“, sagt Wieslaw Swiader. Der leidenschaftliche Camper steht für drei Tage mit seinem Wohnmobil am Katzenteich in der Harzstadt Wernigerode. Eben jener Stellplatz, der – wenn man den Kommentaren in diversen Online-Portalen Glauben schenkt – regelrecht verpönt bei Campern ist.