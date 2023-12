Nicht überall darf in Wernigerode Feuerwerk gezündet werden. Die Einhaltung des Verbots wird kontrolliert.

Silvester: Feuerwerk-Verbot in Wernigerode - was Einheimische und Gäste wissen müssen

Nicht überall in Wernigerode ist Feuerwerk erlaubt

Wernigerode. - Silvester steht vor der Tür – und damit jene Nacht, in der viele Menschen das neue Jahr mit Raketen, Knallern und sonstigem Feuerwerk begrüßen. Was viele auswärtige Besucher und auch Einheimische nicht wissen: Nicht überall in Wernigerode ist das Abbrennen von Feuerwerk erlaubt.