Böllerunfälle Silvester sorgt bei Feuerwehren in Wernigerode und Halberstadt für Rekord-Einsatzzahlen

Dauereinsatz für die Feuer: In der Silvetsernacht gab es zahlreiche Brände in Halberstadt und Wernigerode. In den Notaufnahmen sorgten derweil Betrunkene für Arbeit.