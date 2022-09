So gelang einem Wernigeröder der Weg aus der Arbeitslosigkeit heraus zum Chef einer internationalen Firma

Sebastian Vogelei, zuständig für den Vertrieb bei Katronic AG & Co. KG, zeigt, wie die Messgeräte funktionieren. Die Firma hat Standorte in Wernigerode und England sowie Büros in den USA und Frankreich.

Wernigerode - Karsten Frahn ist heute Geschäftsführer der international tätigen Firma Katronic, die seit 25 Jahren am Markt besteht. Der Weg dorthin war ein langer, sagt der Wernigeröder. Direkt nach seinem Studium – vereinfacht gesagt Automatisierungstechnik - rutschte er in der Wendezeit in die Perspektivlosigkeit. Er war arbeitslos, zweifelte an seinen Fähigkeiten. Dennoch ging er einen mutigen Schritt: Er verließ den Harz in Richtung England.