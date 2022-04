So hat Ukrainerin nach Flucht im Harz Arbeit und Freunde gefunden

Wernigerode - Sie ist in Sicherheit – aber was kommt nun? Anna Efimenko ist aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Dass sie in Wernigerode landete, war Zufall. Im Harz kannte sie niemanden; sie hatte kaum mehr bei sich als einen Koffer und ihr Handy. Gerade mal sechs Wochen ist das her. Der 34-Jährigen ist es seitdem gelungen, Grundsteine für ein neues Leben zu legen.