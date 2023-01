So hilft Ilsenburg im Harz bei Müllabfuhr in Kremenez in Ukraine

Dank der Hilfe aus Ilsenburg ist in der ukrainischen Partnerstadt Kremenez ein neues Müllfahrzeug im Einsatz. Das erfolgreiche Projekt soll nur der Anfang für die weitere Zusammenarbeit sein.

Ilsenburg/Kremenez - Verspätetes Weihnachtsgeschenk im ukrainischen Kremenez: Dank der Unterstützung aus der Partnerstadt Ilsenburg konnte die dortige Stadtverwaltung am 30. Dezember ein neues Müllfahrzeug in Betrieb nehmen. Damit ging für die Kremenezer ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.